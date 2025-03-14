Elazığ'da 73 yıllık dava sonuçlandı; 5 bin 129 hak sahibi tapusuna kavuşacak

ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde 73 yıldır süren ve 5 bin 129 hak sahibinin bulunduğu 3 bin 10 dönümlük arazi meselesinde mahkeme, hak sahiplerine tapularının verilmesi yönünde karar verdi.

Karakoçan ilçesinde, üzerinde çok sayıda konutun bulunduğu 3 bin 10 dönümlük araziyle ilgili vatandaşların tapularını almak için sürdürdüğü hukuk mücadelesi 73 yıl sonra sonuçlandı. Davanın bugünkü karar duruşması, Karakoçan Kadastro Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya hak sahipleri ve avukatları katıldı. Hakim, hak sahiplerine tapularının verilmesi yönünde karar verdi. Davayı kazanan 5 bin 129 hak sahibi, arazilerinin tapularını alacak.

‘KANGREN NİHAYETE ERDİ’

Hak sahiplerinin avukatı Kemal Çelebi, 1952 yılından beri kangren halinde devam eden davanın nihayete erdiğini belirterek, “Mahkeme hakimi çok karışık olan bir dosyayı nihayete erdirmiş bulunuyor. Açıkladığı hüküm kısmında da davadaki ana parseller göz önüne alındığında yüzde 97’den fazlası vatandaş lehine sonuçlanmıştır. Çok cüzi miktarı da ağalar adına tescil görmüştür. Tüm Karakoçan halkı için önemli bir gün oldu. Herkes tapularına kavuşmuş olacak. Bunun bir kesinleşme süreci olacaktır. Bunun Yargıtay aşaması vardır. Tek temennimiz verilmiş olan bu kararın Ankara’dan inşallah vatandaşlarımızın lehine onaylanarak geri gelmesidir” dedi.

‘HERKESİN GÖZÜ AYDIN’

Hak sahiplerinden Nurullah Aydın da “Herkesin gözü aydın olsun. Karakoçan’da inanılmaz bir şey başarıldı. Hakime çok teşekkür ederim. Bu süreçte birçok süreçler yaşandı. Baskılar vardı, biz yılmadık. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah daha güzel günler göreceğiz” diye konuştu.

Bir diğer hak sahibi İbrahim Barçakılıç ise “Karakoçan’ın kanayan yarası 3 bin 10 dönüm arazinin mahkeme duruşması bitti. Yüzde yüze yakın Karakoçanlı halkımıza dağıtıldı. İnsanları birbirine kırdıran ve gönül kırdıran bir durumdu. Bunların hepsi bertaraf edilmiş oldu. Herkesin gözü aydın” dedi.