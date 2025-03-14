Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 73 yıllık dava sonuçlandı; 5 bin 129 hak sahibi tapusuna kavuşacak

        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde 73 yıldır süren ve 5 bin 129 hak sahibinin bulunduğu 3 bin 10 dönümlük arazi meselesinde mahkeme, hak sahiplerine tapularının verilmesi yönünde karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 73 yıllık dava sonuçlandı; 5 bin 129 hak sahibi tapusuna kavuşacak
        ABONE OL

        ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesinde 73 yıldır süren ve 5 bin 129 hak sahibinin bulunduğu 3 bin 10 dönümlük arazi meselesinde mahkeme, hak sahiplerine tapularının verilmesi yönünde karar verdi.

        Karakoçan ilçesinde, üzerinde çok sayıda konutun bulunduğu 3 bin 10 dönümlük araziyle ilgili vatandaşların tapularını almak için sürdürdüğü hukuk mücadelesi 73 yıl sonra sonuçlandı. Davanın bugünkü karar duruşması, Karakoçan Kadastro Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya hak sahipleri ve avukatları katıldı. Hakim, hak sahiplerine tapularının verilmesi yönünde karar verdi. Davayı kazanan 5 bin 129 hak sahibi, arazilerinin tapularını alacak.

        ‘KANGREN NİHAYETE ERDİ’

        Hak sahiplerinin avukatı Kemal Çelebi, 1952 yılından beri kangren halinde devam eden davanın nihayete erdiğini belirterek, “Mahkeme hakimi çok karışık olan bir dosyayı nihayete erdirmiş bulunuyor. Açıkladığı hüküm kısmında da davadaki ana parseller göz önüne alındığında yüzde 97’den fazlası vatandaş lehine sonuçlanmıştır. Çok cüzi miktarı da ağalar adına tescil görmüştür. Tüm Karakoçan halkı için önemli bir gün oldu. Herkes tapularına kavuşmuş olacak. Bunun bir kesinleşme süreci olacaktır. Bunun Yargıtay aşaması vardır. Tek temennimiz verilmiş olan bu kararın Ankara’dan inşallah vatandaşlarımızın lehine onaylanarak geri gelmesidir” dedi.

        ‘HERKESİN GÖZÜ AYDIN’

        Hak sahiplerinden Nurullah Aydın da “Herkesin gözü aydın olsun. Karakoçan’da inanılmaz bir şey başarıldı. Hakime çok teşekkür ederim. Bu süreçte birçok süreçler yaşandı. Baskılar vardı, biz yılmadık. Herkes için hayırlı olsun. İnşallah daha güzel günler göreceğiz” diye konuştu.

        Bir diğer hak sahibi İbrahim Barçakılıç ise “Karakoçan’ın kanayan yarası 3 bin 10 dönüm arazinin mahkeme duruşması bitti. Yüzde yüze yakın Karakoçanlı halkımıza dağıtıldı. İnsanları birbirine kırdıran ve gönül kırdıran bir durumdu. Bunların hepsi bertaraf edilmiş oldu. Herkesin gözü aydın” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        Yüksekova Belediye Başkanı için soruşturma izni
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        14 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        F1'de yeni sezon heyecanı başlıyor
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Demografik yapı değişiyor, tehlike giderek büyüyor
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 73 yıllık dava, 5129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
        Elazığ'da 73 yıllık dava, 5129 hak sahibinin lehine sonuçlandı
        Elazığ'da düzenlenen Ünilig Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Elazığ'da düzenlenen Ünilig Dart Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Baskil'de gençler düzenlenen iftar programında buluştu
        Baskil'de gençler düzenlenen iftar programında buluştu
        Gelin geldiği Elazığ'da eşinin işini devlet desteğiyle modern tesise dönüşt...
        Gelin geldiği Elazığ'da eşinin işini devlet desteğiyle modern tesise dönüşt...
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, şehit ailesiyle iftar yaptı
        Ağın Kaymakamı Türkmenoğlu, şehit ailesiyle iftar yaptı