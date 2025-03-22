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        Elazığ'da büfede bıçaklı kavga kamerada

        ELAZIĞ'da bir büfede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 23:44 Güncelleme: 22.03.2025 - 23:50
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        Elazığ'da büfede bıçaklı kavga kamerada
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        ELAZIĞ’da bir büfede çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 91’inci Sokak’ta bulunan bir büfede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle, büfedeki bir kişi ile gelen grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede ismi 1 kişi, bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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