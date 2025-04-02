Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (3)

SUBASAN ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN ARAÇ, KURTARILDI

Elazığ’da etkili olan sağanak yağışın ardından Aksaray Mahallesi’ndeki bir alt geçit, suyla doldu. Alt geçitte mahsur kalan bir hafif ticari araç, itfaiye ekiplerinin kepçe ile müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Araç sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta muayene edildi. Ekiplerin bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.