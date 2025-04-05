Araca tabanca ile ateş edip kaçtılar; kamyonette saklanırken yakalandılar
ELAZIĞ'dapark halindeki araca tabanca ile ateş eden 2 şüpheli kaçtı.
ELAZIĞ'dapark halindeki araca tabanca ile ateş eden 2 şüpheli kaçtı. Şüpheliler kamyonette saklanırken yakalanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Vali Fahri Bey Caddesi'nde meydana geldi. 2 kişi, park halindeki bir hafif ticari araca tabancayla ateş açarak kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, caddedeki boş kovanlar ve deliller toplandı. Kaçan şüpheliler, bir sokak ötede park halinde olan bir kamyonetin kasasında saklanırken yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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