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        Araca tabanca ile ateş edip kaçtılar; kamyonette saklanırken yakalandılar

        ELAZIĞ'dapark halindeki araca tabanca ile ateş eden 2 şüpheli kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:27
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        Araca tabanca ile ateş edip kaçtılar; kamyonette saklanırken yakalandılar
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        ELAZIĞ'dapark halindeki araca tabanca ile ateş eden 2 şüpheli kaçtı. Şüpheliler kamyonette saklanırken yakalanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, gece saatlerinde Vali Fahri Bey Caddesi'nde meydana geldi. 2 kişi, park halindeki bir hafif ticari araca tabancayla ateş açarak kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, caddedeki boş kovanlar ve deliller toplandı. Kaçan şüpheliler, bir sokak ötede park halinde olan bir kamyonetin kasasında saklanırken yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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