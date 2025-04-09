Kafede yanına gelip, kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiye tabancayla vurdu

ELAZIĞ’da, kafede oturan kişi, yanına gelen ve kendisini dışarı çıkarmak isteyen 2 kişiyi tabancayla vurup, yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz Sokak'ta meydana geldi. Kafeye gelen 2 kişi, arkadaşlarıyla oturan kişiyi dışarı çıkarmak istedi. Ayağa kalkan bu kişi, yanına gelip koluna sarılan 2 kişiye, belinden çıkardığı tabancasıyla ateş edip kaçtı. Kafedekiler panikle kaçışırken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan olay, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, masada 3 arkadaşıyla oturan kişinin, yanına gelip kendisini dışarıya çıkarmak isteyen ve elleri ceplerinde olan 2 kişiye belinden çıkardığı tabancasıyla ateş ettiği görüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.