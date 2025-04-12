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        Elazığ'da kar etkili oldu

        ELAZIĞ'da kar etkili olurken, yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 01:00 Güncelleme: 12.04.2025 - 01:05
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        Elazığ'da kar etkili oldu
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        ELAZIĞ’da kar etkili olurken, yüksek kesimler beyaza büründü.

        Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün zirai don ve kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ’da gece saatlerinde kar etkili oldu. Yağışla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteoroloji verilerine göre, bölge genelinde beklenen düşük sıcaklık ve yağış nedeniyle gece ile sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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