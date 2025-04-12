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        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Büyük Kurultayımız 20 Nisan'da

        ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Teşkilatlanmamızı tamamladık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 23:25 Güncelleme: 12.04.2025 - 23:30
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Büyük Kurultayımız 20 Nisan'da
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        ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Teşkilatlanmamızı tamamladık. Kongrelerimizi gerçekleştirdik. Seçime girme hakkımızla ilgili büyük kurultayımızı 20 Nisan’da yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde memlekete hizmet etmek anlamında sorumluluk üstlenmeye hazırlanıyoruz” dedi.

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Elazığ'da Gazi Caddesi ve Şehit İlhanlar Caddesi'nde esnafa ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        ‘PARTİMİZ, ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİN NAMZETİDİR'

        Burada konuşan Ağıralioğlu, partisinin büyük kurultayının 20 Nisan’da yapılacağını belirterek, “28 Ekim’de kurulduk. Teşkilatlanmamızı tamamladık. Kongrelerimizi gerçekleştirdik. Seçime girme hakkımızla ilgili büyük kurultayımızı 20 Nisan’da yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde memlekete hizmet etmek anlamında sorumluluk üstlenmeye hazırlanıyoruz. Bu parti, particilikten yorulmuş bir siyasal iklime; milletin partiye, particiliğe, siyasete ve siyasetçiye güveninin azaldığı bir ortamda kuruldu. Ancak biz, ‘daha iyisi mümkündür’ iddiasındayız ve bu iddianın takdimini milletimize parti vesilesiyle yapmak zorundayız. Elazığ’da yerelin de sorunları var, Türkiye’nin de sorunları var. Partiler biliyorsunuz, memleketin mevcut şartlardaki yönetimini beğenmeyenlerin, ‘bundan daha iyisi olur’ diye inanabilenlerin, daha iyisini yapmaya niyet edenlerin meşru kürsüsüdür. Anahtar Parti, Türk milletinin 2025’te yaşadığı sıkıntıların bir yük haline geldiğini ve bu milletin çok daha iyisini hak ettiğini bilen, buna inanabilen bir kadronun kurduğu partidir. Partimiz, önümüzdeki dönemin namzetidir” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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