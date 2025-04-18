Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Kaybolduktan 2 gün sonra sağ bulundu

        ELAZIĞ'da 2 gün önce hastaneye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Suat Dal (65), ekiplerin çalışması ile Sugözü Mahallesi kırsalında sağ bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:15 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaybolduktan 2 gün sonra sağ bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ELAZIĞ'da 2 gün önce hastaneye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Suat Dal (65), ekiplerin çalışması ile Sugözü Mahallesi kırsalında sağ bulundu.

        Elazığ'da 16 Nisan'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne giden Suat Dal, akşam saatlerinde eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 78 kişiden oluşan ekip, ihbar sonrası hastane çevresi ile Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışması başlatıldı. Suat Dal, bu sabah saatlerinde Sugözü Mahallesi kırsalında sağ bulundu. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Dal'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Suat Dal isimli vatandaşımız sağ olarak bulunup sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Arama-Kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimizi bu özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı

        Benzer Haberler

        Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılıklarından uzaklaşıyorlar
        Yeşilayın etkinlikleriyle bağımlılıklarından uzaklaşıyorlar
        Elazığ'da kaybolan 65 yaşındaki kişi aranıyor
        Elazığ'da kaybolan 65 yaşındaki kişi aranıyor
        Hastaneye gittikten sonra haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı
        Hastaneye gittikten sonra haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı
        "Ağlayan gelinler"i fotoğraflamak için 1613 rakımlı dağa tırmanıyorlar
        "Ağlayan gelinler"i fotoğraflamak için 1613 rakımlı dağa tırmanıyorlar
        Kovancılar Kaymakamlığından devlet hastanesindeki elektrik kesintisine iliş...
        Kovancılar Kaymakamlığından devlet hastanesindeki elektrik kesintisine iliş...
        Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Elazığ'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı