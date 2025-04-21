Elazığ'da 6 bin yıllık 2 kutsal ocak restore edildi

ELAZIĞ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım köyü sınırları içerisindeki Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan 6 bin yıllık 2 kutsal ocağın restorasyonunun tamamlandığını açıkladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde 6 bin yıllık kutsal ocaklar restore edildi. İlimiz, Tadım köyü sınırlarında yer alan Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde 2024 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 2 kutsal ocağın restorasyonu tamamlandı. Milattan önce 4000-3200 yıllarına tarihlenen bu ocaklar, üzerlerindeki stilize insan ve boğa figürleriyle dikkat çekiyor. Figürler, erken toplumlarda ailenin kutsallığını ve ritüellerdeki yerini simgeliyor. Kazılar, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüze bağlı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi uzman ekiplerince yürütüldü. Uzmanlarımızdan alınan bilgilerde bu ocakların sadece mimari değil, aynı zamanda dönemin inanç sistemine ışık tutan unsurlar olduğu belirtildi. Restorasyonu tamamlanan kutsal ocaklar, ilimiz Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergilenecektir. Bu önemli çalışmaya katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.