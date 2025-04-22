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        Abdest alan kişinin astığı ceketin cebinden 29 bin TL'sini çaldı; hırsızlık kamerada

        ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kimliği belirsiz şüpheli, camide abdest alan kişinin askıya astığı ceketten 29 bin lirasını çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 17:38 Güncelleme: 22.04.2025 - 17:45
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        Abdest alan kişinin astığı ceketin cebinden 29 bin TL'sini çaldı; hırsızlık kamerada
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        ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde kimliği belirsiz şüpheli, camide abdest alan kişinin askıya astığı ceketten 29 bin lirasını çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

        Kovancılar ilçesinde öğlen saatlerinde İmam Rabbani Camii’ne namaz kılmak için gelen kişi ceketini askıya astı. Ardından abdest almaya gelen kişinin yanına bir şüpheli geldi. Şüpheli ceketini çıkarak askıya asar gibi yaptı. Ardından diğer ceketteki 29 bin lirayı alıp kendi ceketinin cebine koydu.

        Ceketini giydiğinde paranın olmadığını gören vatandaş, polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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