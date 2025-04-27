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        Elazığ'da yolcu midibüsü devrildi; 25 yaralı

        ELAZIĞ- Diyarbakır karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu midibüsünün devrildiği kazada 7'si ağır 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:24 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:30
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        Elazığ'da yolcu midibüsü devrildi; 25 yaralı
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        ELAZIĞ- Diyarbakır karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu midibüsünün devrildiği kazada 7’si ağır 25 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Diyarbakır karayolu DSİ Kampı yakınında meydana geldi. Diyarbakır’a seyir halinde olan A.Z. yönetimindeki Fırat Turizm’e ait 21 ACN 504 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 25 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 7’sinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

        Vali Numan Hatipoğlu da kaza yerine gelerek, incelemelerde bulundu, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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