Elazığ'da silahlı kavga; 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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