Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu
ELAZIĞ'da, meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak ve dolu etkili oldu.
ELAZIĞ'da, meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak ve dolu etkili oldu.
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu. Aniden başlayan ve misket büyüklüğündeki dolu taneleriyle etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa sürede etkisini gösteren yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Su birikintisinin olduğu yerlerde temizlik çalışması başlatıldı.
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