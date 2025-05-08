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        Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu

        ELAZIĞ'da, meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:46 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:50
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        Elazığ'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        ELAZIĞ'da, meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak ve dolu etkili oldu.

        Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent merkezinde sağanak ve dolu etkili oldu. Aniden başlayan ve misket büyüklüğündeki dolu taneleriyle etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa sürede etkisini gösteren yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Su birikintisinin olduğu yerlerde temizlik çalışması başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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