Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Tarihi Palu Kalesi'nde arkeolojik kazılar başladı

        ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 20:49 Güncelleme: 10.05.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Palu Kalesi'nde arkeolojik kazılar başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Palu Kalesi’nde arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Başkanlığı tarafından, Palu ilçesindeki yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Palu Kalesi’nde arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı. Kazı alanında incelemelerde bulunan Vali Numan Hatipoğlu, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Ziya Kılınç’tan çalışmalar hakkında bilgi alarak temsili olarak kazmayı vurdu. Vali Hatipoğlu’na milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ da eşlik etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle yürütülecek kazılar kapsamında, Urartu’dan Osmanlı’ya uzanan geniş bir tarihsel sürecin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor. Palu Kalesi’nde daha önce tespit edilen Urartu Dönemi’ne ait çivi yazılı yazıt, kaya mezarları, tapınak yapıları, su sarnıçları, tüneller ve kaya merdivenleri gibi birçok arkeolojik unsurun da detaylı biçimde belgelenmesi ve yeni buluntuların gün yüzüne çıkarılması planlanıyor.

        ‘İLERİDE ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU HALİNE GELECEK’

        Kentte 3 bölgede daha kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Vali Hatipoğlu, “Bu çalışmalar Palu'nun, Elazığ'ın tamamının turizm destinasyonu açısından önemli. Murat'ın bu muhteşem havzasında farklı turizm etkinliklerinin gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. İnşallah ileride çok daha önemli bir turizm destinasyonu haline gelecek. Harput Kalesi, Salkaya köyü ve Tadım köyünde de kazılar yapıyoruz. Bu tarihi vatandaşlarımızın erişilebileceği hale getirmek arzusundayız. Bu güzellikler öncelikle Elazığlı olarak farkında olduğumuz, hissettiğimiz, yaşadığımız bir medeniyet emaresi olsun, ardından da tüm ülkemize yayılsın istiyoruz. Bu anlamda da bu tür çalışmalarımızı sonuna kadar destekleyerek devam edeceğiz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 40 yaralı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?

        Benzer Haberler

        Keban'da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
        Keban'da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Ağın'da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
        Ağın'da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı
        Elazığ'da tarihi Palu Kalesi'nde kazı çalışması başlatıldı
        Elazığ'da tarihi Palu Kalesi'nde kazı çalışması başlatıldı
        Elazığ merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yak...
        Elazığ merkezli 6 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yak...
        Toplanan mavi kapaklar öğrencilerin emeğiyle Anneler Günü hediyesi oldu
        Toplanan mavi kapaklar öğrencilerin emeğiyle Anneler Günü hediyesi oldu