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        Elazığ'da minibüs takla attı; 3'ü ağır 7 yaralı

        ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün takla atarak yan yattığı kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:05
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        Elazığ'da minibüs takla attı; 3'ü ağır 7 yaralı
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        ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde yolcu minibüsünün takla atarak yan yattığı kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Palu ilçesi Baltaşı köyü yakınında meydana geldi. 23 AED 286 plakalı yolcu minibüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yol kenarına devrildi. Yan yatan minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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