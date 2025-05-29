Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Palu ilçesi Kayahisar köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Meydin Özdemir ve Yusuf Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.Ö. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.