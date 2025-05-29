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        Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

        ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:21 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:21
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        Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
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        ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Palu ilçesi Kayahisar köyü yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Meydin Özdemir ve Yusuf Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan B.Ö. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Cenazeler ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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