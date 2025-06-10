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        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı Yasin öldü

        ELAZIĞ'ınPalu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Yasin Koçman (17), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 12:30 Güncelleme: 10.06.2025 - 12:35
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        Elazığ'da hafif ticari aracın çarptığı Yasin öldü
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        ELAZIĞ’ınPalu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Yasin Koçman (17), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Palu ilçesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Yasin Koçman'a, M.T.Y. idaresindeki 23 KD 303 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Koçman ağır, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin, kurtarılamadı. Yasin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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