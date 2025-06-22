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        Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü

        ELAZIĞ'daKırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 69 yaşındaki Haydar Kemaç, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:50
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        Elazığ'da KKKA şüphesiyle tedavi gören hasta öldü
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        ELAZIĞ'daKırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 69 yaşındaki Haydar Kemaç, hayatını kaybetti.

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2 gün önce rahatsızlanan Haydar Kemaç, İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemaç, KKKA şüphesiyle buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kemaç, burada sabah satlerinde hayatını kaybetti. Kemaç'ın ölüm nedeninin çıkacak tahlil sonuçlarına göre kesinleşeceği belirtildi. Kemaç'ın cenazesi, yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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