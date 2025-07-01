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        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

        ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan Serhat Çınar (27), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 13:19 Güncelleme: 01.07.2025 - 13:25
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        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
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        ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan Serhat Çınar (27), boğuldu.

        Olay, dün öğle saatlerinde Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde meydana geldi. Eşiyle birlikte bölgeden geçen Merivansuyu Çayı'nın kenarına pikniğe giden Serhat Çınar, serinlemek için suya girdi. Akıntıya kapılan Çınar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arıcak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, kurtarılamadı. Serhat Çınar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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