Doğurup çöp konteynerine attığı bebeği esnaf fark etti; anne gözaltında

ELAZIĞ’da evde doğum yapan kadın, dünyaya getirdiği bebeğini binanın önündeki çöp konteynerine attı. Durumu fark eden mahalle esnafının ihbarıyla bebek tedaviye alınırken, anne gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak’taki 5 katlı Tat Apartmanı’nın önünde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilmeyen yabancı uyruklu kadın, giriş katındaki dairede dünyaya getirdiği bebeğini apartmanın önünde bulunan çöp konteynerine attı. Kadın evine geri dönerken, konteynerden bebek sesi duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Konteynerden çıkarılan bebek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan anne ise doğum sonrası kanaması olduğu için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

‘ÇÖPE ATTI, ÇEVREYE BAKIP EVE GİRDİ’

Olayı gören esnaf Nazmi Kekeç, “Kadın dışarı çıktı, çocuğu çöpe attı, sonra çevreye bakıp eve girdi. Hemen polisi aradım. Ambulans geldi, çocuğu aldı. Kadını da polis götürdü. Yerler hep kan içindeydi” dedi.