Elazığ'da, ilçe belediye başkanı ve personeli iş kazasında ağır yaralandı

ELAZIĞ’ın Yazıkonak beldesinde asbest boru yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile belediye personeli Sabri Şen ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Belde genelinde yürütülen asbest boru yenileme çalışmaları sırasında, Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile belediye personeli Sabri Şen henüz belirlenemeyen bir nedenle iş kazası geçirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Başkan Çadırcı ile Sabri Şen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İki kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.