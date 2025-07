Bakan Göktaş: Kadınların sesi, 'Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü çıkıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de kadın haklarına yönelik devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde artık kadınlar her alanda eşit. Artık kadınların her masada, her karar mekanizmasında yer aldığı bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı’nda kadınların sesi daha güçlü çıkıyor” dedi.

Elazığ’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak bir restoranda düzenlenen ‘Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile’ buluşmasına katıldı. Burada kadınlarla bir araya gelen Bakan Göktaş, programın hem kadınları hem de aile yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kadınların toplumun temel taşı olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, “Kadınlar hem yaşadıkları şehirleri hem de ailelerini güzelleştiriyor. AK Parti’nin temelinde büyük bir kadın emeği ve vizyonu var. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, bu kutlu mücadelede mimarlar hep kadınlardır. Biz siyaset yaparken ‘kadınlar için değil, kadınlarla birlikte’ dedik” ifadelerini kullandı.