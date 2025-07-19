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        Bakan Göktaş: Kadınların sesi, 'Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü çıkıyor

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de kadın haklarına yönelik devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde artık kadınlar her alanda eşit.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:56 Güncelleme: 19.07.2025 - 15:00
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        Bakan Göktaş: Kadınların sesi, 'Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü çıkıyor
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de kadın haklarına yönelik devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde artık kadınlar her alanda eşit. Artık kadınların her masada, her karar mekanizmasında yer aldığı bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı’nda kadınların sesi daha güçlü çıkıyor” dedi.

        Elazığ’a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ilk olarak bir restoranda düzenlenen ‘Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile’ buluşmasına katıldı. Burada kadınlarla bir araya gelen Bakan Göktaş, programın hem kadınları hem de aile yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

        Kadınların toplumun temel taşı olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, “Kadınlar hem yaşadıkları şehirleri hem de ailelerini güzelleştiriyor. AK Parti’nin temelinde büyük bir kadın emeği ve vizyonu var. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, bu kutlu mücadelede mimarlar hep kadınlardır. Biz siyaset yaparken ‘kadınlar için değil, kadınlarla birlikte’ dedik” ifadelerini kullandı.

        ‘DEVRİM NİTELİĞİNDE İCRAATLAR HAYATA GEÇİRİLDİ’

        Kadınların temsiliyette geldiği noktayı kendi yaşamından örnekle anlatan Bakan Göktaş, “1999 yılında başörtülü bir milletvekili Meclis’te yemin ettirilmedi. Ben 2009’da Brüksel’de Avrupa’nın ilk başörtülü milletvekili olduğumda Türkiye’de bu hala mümkün değildi. Bugün ise başörtülü ve başörtüsüz tüm kadınlar kanun önünde eşit haklara sahip. Bu, Cumhurbaşkanımızın vesayet sistemine karşı duruşuyla mümkün oldu. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ve kadın haklarında devrim niteliğinde icraatlar hayata geçirildi. Artık kadınların her masada, her karar mekanizmasında yer aldığı bir Türkiye var. Türkiye Yüzyılı’nda kadınların sesi daha güçlü çıkıyor. Aileyi hem maddi hem manevi yönden destekleyen projeleri hayata geçiriyoruz. Devletin eliyle yürütülen çalışmalar, milletin yüreğiyle birleştiğinde anlam kazanır. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir, kadının sahiplendiği her değer geleceğe taşınır. Kadını ihya etmek bizim için bir inanç meselesidir” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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