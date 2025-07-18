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        Elazığ Valiliğinden geçici barınma merkezlerine ilişkin açıklama

        Elazığ Valiliği, kentteki geçici barınma merkezlerinin tahliye sürecine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 21:54 Güncelleme: 18.07.2025 - 21:54
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        Elazığ Valiliğinden geçici barınma merkezlerine ilişkin açıklama
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        Elazığ Valiliği, kentteki geçici barınma merkezlerinin tahliye sürecine ilişkin açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, konteyner kentlerin tahliyesi için daha önce belirlenen 30 Haziran 2025 tarihinin 36 konut hak sahibinin konut teslim süreçlerinin devam etmesi nedeniyle 1 Ağustos'a ertelendiği bildirildi.

        Bu tarihten itibaren konteyner kentlerdeki elektrik ve su hizmetlerinin sona ereceği, tahliye işlemlerinin başlatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tahliye sürecinde vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek, valiliğimiz tarafından yapılacak sosyo-ekonomik durum incelemeleri sonucunda sosyal yardım kriterlerini karşılayan ailelere kira ve benzeri destekler sağlanacaktır. Devletimiz, sosyal devlet ilkesi gereği her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanında yer almakta, zor zamanlarında tüm imkanlarıyla destek sunmaktadır. Yapılan tüm uygulamaların amacı, vatandaşlarımızın yaşam koşullarını kalıcı ve daha iyi standartlara taşımaktır."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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