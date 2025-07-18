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        TKDK'den Keban ve Ağın'da bilgilendirme toplantısı

        Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:46
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        TKDK'den Keban ve Ağın'da bilgilendirme toplantısı
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        Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü tarafından "IPARD III Hibe Destek Programı" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Keban Tarım ve Orman Müdürlüğünde, TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğünde görevli Nesrin Baysal ve Kenan Yılmaz tarafından ilgililere program hakkında bilgi verildi.

        Toplantıda, girişimcilere sunulan hibe destekleri, proje başvuru koşulları, hayvancılık sektörüne sağlanan destekler ve proje başvurularında kooperatiflere uygulanan pozitif ayrımcılıklara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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