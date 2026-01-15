Habertürk
Habertürk
        Keban'da öğrenciler serada tohumları toprakla buluşturdu

        Keban'da öğrenciler serada tohumları toprakla buluşturdu

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri serada tohumları toprakla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:53 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:58
        Keban'da öğrenciler serada tohumları toprakla buluşturdu
        Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri serada tohumları toprakla buluşturdu.


        Keban Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında uygulama serasına öğrenciler tohum ekti.


        Keban Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Burak Nemutlu, "Öğrencilerimiz öğretmenleri gözetiminde hem eğlendi hem de üretimin aşamasını öğrendi. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize emekleri için teşekkür ederiz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

