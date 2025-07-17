Elazığ'da diş macunu tüpüne gizlenmiş uyuşturucu bulundu
Elazığ'da bir yolcunun çantasındaki diş macunu tüpünde 60 gram kubar esrar ele geçirildi.
Elazığ'da bir yolcunun çantasındaki diş macunu tüpünde 60 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gezin Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Narkotik köpek araçta yolcu olarak bulunan R.D’nin çantasına tepki verdi.
Çantada yapılan aramada diş macunu tüpüne gizlenmiş 60 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan R.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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