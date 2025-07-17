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        Elazığ'da diş macunu tüpüne gizlenmiş uyuşturucu bulundu

        Elazığ'da bir yolcunun çantasındaki diş macunu tüpünde 60 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 19:18 Güncelleme: 17.07.2025 - 19:18
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        Elazığ'da diş macunu tüpüne gizlenmiş uyuşturucu bulundu
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        Elazığ'da bir yolcunun çantasındaki diş macunu tüpünde 60 gram kubar esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gezin Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

        Narkotik köpek araçta yolcu olarak bulunan R.D’nin çantasına tepki verdi.

        Çantada yapılan aramada diş macunu tüpüne gizlenmiş 60 gram kubar esrar bulundu.

        Gözaltına alınan R.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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