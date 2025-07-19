Bakan Göktaş: Kadınların sesi, 'Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü çıkıyor (2)

'ERKEKMEMURLAR DA BU HAKTAN YARARLANABİLECEK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Şehrin Kadınları ile Nesilden Nesile Aile' programının ardından Elazığ Valiliği'ne geçti. Vali Numan Hatipoğlu ile görüşen Bakan Göktaş, burada açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu doğum sonrası yarı zamanlı çalışma düzenlemesinin yürürlüğe girdiğini belirterek, "Yeni çocuk sahibi olan ya da evlat edinen aileler, bu düzenlemeden faydalanabilecek. Sadece kadın değil, erkek memurlar da bu haktan yararlanabilecek. Bu sayede aileye daha fazla vakit ayırmak mümkün olacak. Son 23 yılda Elazığ'a toplam 137,2 milyar TL’lik yatırım yapıldı. Bunun 11,8 milyar TL'si Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Elazığ’da 8 kadın kooperatifi ve 5 aile destek merkezi ile kadınlara destek sağlıyoruz. Bin 425 çocuğumuza aile yanında destek sunuyoruz. 2006'dan bu yana Evde Bakım Yardımı kapsamında 1,89 milyar TL kaynak aktarılmış ve 5 bin 262 ailemiz bu destekten faydalanmıştır. 2025 yılı sonuna kadar Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi sayısını 90'a çıkarmayı hedefliyoruz. Faillere yönelik öfke kontrolü ve iletişim becerileri gibi eğitimlerle önleyici faaliyetler yürütüyoruz. Bugüne kadar 3 bin 958 faile ulaştık" dedi.