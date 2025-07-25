Elazığ Karakoçan'da dolu yağışı
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı etkili oldu.
ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı etkili oldu.
Kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürürken, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede çevreyi beyaza bürüyen dolu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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