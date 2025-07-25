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        Elazığ Karakoçan'da dolu yağışı

        ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:27 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:30
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        Elazığ Karakoçan'da dolu yağışı
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        ELAZIĞ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı etkili oldu.

        Kent genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar etkisini sürdürürken, Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede çevreyi beyaza bürüyen dolu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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