Evinde merdivenden düşüp öldü

Olay, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Kalecik köyünde meydana geldi. Cebrail Günay, evinde merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü. Yaralanan Günay için ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Günay, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Günay'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

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