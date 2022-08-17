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Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor

AA

Elazığlı kadınlar ekmeklerini devletin tahsis ettiği arazide kazanıyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde devletin tahsis ettiği arazide tarımsal üretim yapan kadınlar gelire kavuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Kovancılar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, "Umuda Adım Atan Kadınlar" projesi hayata geçirildi.

Kaymakamlık, belediye ve Türk Kızılayın da desteğiyle dezavantajlı kadınların evlerindeki ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri hem de gelir elde edebilmeleri amacıyla Karınca köyünde 14 dönüm arazi tahsis edildi.

Ekime hazır hale getirilen araziye ilkbaharda kendilerine sunulan imkanla domates, biber, patlıcan, reyhan, kavun, karpuz, kabak gibi sebze ve meyve eken kadınlar özenle yetiştirdikleri ürünleri hasat ediyor.

Hasat edilen ürünlerin bir bölümünü kendi ihtiyaçları için kullanan, geriye kalanını esnafa satarak gelir elde eden kadınlar, sipariş üstüne sipariş alıyor.

Kadınlar tarlada çalışırken çocukları da yakındaki bir alanda kurum personelinin gözetiminde çeşitli aktivitelerle eğlenceli zaman geçiriyor.

6 aileye yönelik başlatılan ve başarıyla uygulanan projenin gelecek yıl 200 dezavantajlı aileyi kapsayacak şekilde genişletilerek daha çok kadının bu imkandan faydalanması hedefleniyor.

- "Ailelerimiz siparişlere yetişemiyor"

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ümit Özpolat, AA muhabirine, sosyal destek verdikleri ailelerin sosyoekonomik yönden güçlenmeleri için hayata geçirdikleri projenin kentte örnek bir proje olduğunu belirtti.

Ev kadınlarının büyük emeklerle yetiştirdikleri ürünleri hasat etmeye başladığını ifade eden Özpolat, "Ailelerimiz siparişlere yetişemiyor, ciddi manada sipariş var. Çünkü doğal üretim yaptık." dedi.

Özpolat, kadınlar tarlada çalışırken çocukları için de endişe duymalarına gerek olmadığını, çocuklara da sosyal hizmet sunduklarını söyledi.

Tarlanın yanı başında bulunan bir alanda kurum personelinin çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiğini dile getiren Özpolat, bu aktivitelerle çocukların güzel bir gün geçirdiğini, annelerin de rahat bir şekilde çalışıp, üretim yaptığını ifade etti.

- "Önümüzdeki yıl hedefimiz bin dönüm"

Özpolat, tarımsal üretimde sulama konusunda da kadınlara destek sunulduğuna işaret ederek, belediyenin tankerlerle su desteği sağladığını, kadınların bu fedakarca mücadelesini gören Kovancılar Kaymakamlığının desteğiyle yeni bir artezyen kuyusu açılarak su sıkıntısının bertaraf edildiğini söyledi.

Kadınların kaliteli ürün yetiştirdiğini ifade eden Özpolat, "Kovancılar'da sosyal hizmet yardımı alan ortalama 300 aile var. Önümüzdeki yıl için hedefimiz bin dönüm ve yukarı sebze ekimi yapıp her ailemize 5 dönüm düşecek şekilde çalışma yapmak. Bir kooperatif kuracağız inşallah. Amacımız Kovancılar ilçesinde sosyal yardım alan tüm ailelere ulaşıp, çalışmalarını ve üretmelerini sağlamak. El emekleriyle üretecekler, ürettiklerini evlerine götürecekler, ihtiyaçları doğrultusunda da satacaklar." diye konuştu.

- "Kendi tarlamızda çalışıyoruz"

Tarlada üretim yapan kadınlardan Aysel Özdemir, bu proje ile maddi yönden kendi ayaklarının üzerinde durabilecek konuma geldiklerini söyledi.

Projenin ilçedeki tüm ev kadınlarına umut olduğunu dile getiren Özdemir, "Bugüne kadar başkalarının işinde çalışıyorduk ama şimdi kendi tarlamızda çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Siparişler çok fazla, her yerden sebze istiyorlar. Allah devletimizden, emeği geçenlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Emine Çelik ise eşinden ayrıldıktan sonra oğluyla birlikte yaşadığını, zor bir dönemden geçtiğini ancak uygulanan projenin maddi ve manevi katkısını gördüğünü belirtti.

Psikolojik olarak da rahatladığını, sosyalleştiğini, büyük emekler verip o emeğin sonucunu görmenin kendisini mutlu ettiğini anlatan Çelik, sebze ve meyvelerin yetiştiğini, siparişleri karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Güllü Akalın da imkan verilmesi halinde hem ev işlerini yapıp hem de üretime katkı sunabileceklerini gösterdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu proje büyürse daha güzel olacak inşallah. Bu projede yer aldığım için çok memnunum. Bu imkanı verdikleri için Allah hepsinden razı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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