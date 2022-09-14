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Elazığlılar Dipsiz Göl'ün turizme kazandırılmasını istiyor

AA

Elazığlılar Dipsiz Göl'ün turizme kazandırılmasını istiyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kent merkezindeki bir evin bahçesinde yer alan ve halk arasında "Dipsiz Göl" olarak adlandırılan tabii gölün turizme kazandırılması isteniyor.

Merkez Aksaray Mahallesin'de müstakil bir evin bahçesinde bulunan ve yaklaşık 100 metrekare yüzey alanına sahip göl, tabandan kaynayarak çıkan yer altı sularıyla besleniyor.

Yaz aylarında suyunun soğuk, kış aylarında ise sıcak olmasıyla da dikkati çeken göl, içerisine bırakılan sazan, turna, alabalık ve akvaryum balıklarıyla da ilgi uyandırıyor.

Mahalle sakinlerinden Ferit Demirci, çocukluğundan bu yana gölün olduğunu, oradan taşan suyla insanların bahçelerini suladığını belirtti.

Yeraltı sularıyla beslenen gölün suyunun çok berrak, temiz olduğunu ifade eden Demirci, "Gölün suyu ne azalır ne de çoğalır, kışın suyu sıcak, yazın ise soğuktur. Burayı merak edenler çok. Göle güzellik katması için balıkları biz bıraktık." dedi.

Demirci, çok eski yıllarda çevresi sazlık ve bataklık olan gölün, ilgili bir kurum tarafından duvarlarının taşlarla örüldüğünü ve gölden taşan suların düzenli akması için kanal yapılarak rehabilite edildiğini aktardı.

Gölün halk arasında anlatılan bir efsaneyle de ilgi çektiğini dile getiren Demirci, şöyle devam etti:

"Efsaneye göre, bir gelinle damat faytonla buradan geçerken faytonu çeken hayvan ürkmüş, gelin ve damat göle düşüp kaybolmuş. Sonra gelin ve damadın Sivrice Gölünde izleri çıkmış. Su da 300 metre derinlikten çıkıyormuş. Onun için ismini Dipsiz Göl koymuşlar."

Mahalle sakinlerinden Ali Safter ise Dipsiz Göl'ün güzelliğiyle mahalleye renk kattığını, insanların etrafında oturup dinlendiğini ve güzel vakit geçirdiklerini dile getirdi.

Safter, "Biz bu gölün turizme kazandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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