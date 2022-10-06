Keban Kaymakamı Akbulut, Üçpınar köyünü ziyaret etti

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ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Üçpınar köyünde depremzedeler için yapılan konutları inceledi.



Kaymakam Akbulut, Üçpınar köyü Dılop mevkisinde inşası devam eden 75 deprem konutu ve yol yapım çalışmasını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.



Üçpınar köy muhtarı Ahmet Çelik ve köylülerin talep ve sorunlarını dinleyen Akbulut,"Elimizden geldiği kadar bütün köylerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerine devam edeceğiz. Köylerimizin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek çözüme kavuşturacağız. Konutlar köylülerimize hayırlı olsun." dedi.



Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır da eşlik etti.





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