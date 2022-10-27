Elazığ'da meme kanseri farkındalığı için yürüyüş düzenlendi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, meme kanserine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Fırat Üniversitesi Ebelik Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen yürüyüş, öğretmenevi önünden başladı.

Ellerine pembe balon alan katılımcılar, "Bugün bir saat yarın bir hayat", "Korkma farkında ol geç kalma", "Önlemini al sevdiklerinle kal", "Bana olmaz dememeli" yazılı dövizlerle Kültür Park'a kadar yürüdü.

Burada konuşan Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulkadir Kantarcıoğlu, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu belirtti.

Meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla vatandaşları bilgilendirmek için çeşitli etkinlikler yaptıklarını aktaran Kantarcıoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyada kanser ölüm nedenleri arasında ikinci sırayı alıyor. Meme kanseri de ilk beşe giren kanserler arasındadır. Biz bu yıl içerisinde yaklaşık 7 bin kadınımızı meme kanseri taramasına tabi tuttuk. Bir kanser tarama aracımız var köylere gidiyor. 36 kadınımızı meme kanserinde erken evrede yakaladık. Erken evrede kanseri teşhis etmek demek aslında kansere yakalanmadan kanserin önünü almak demektir."



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