Keban'da öğrenciler serada üretim yapıyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler serada üretim yapıyor.





Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde uygulama serasında öğrencilerin toprağa ektiği tohumlar ürün vermeye başladı.



Okul Müdürü Burak Nemutlu, "Ocak ayında okul serasına ekimini yaptığımız yeşillik tohumlarımız büyümeye başladı. 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz yeşil soğan ve rokaları toplama başladılar. Öğrencilerimiz öğretmenleri gözetiminde hem eğlendiler hem de üretimin her aşamasını yaparak yaşayarak öğrendiler." ifadelerini kullandı.



