        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Keban'da öğrenciler serada üretim yapıyor

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler serada üretim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:51
        Keban'da öğrenciler serada üretim yapıyor

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler serada üretim yapıyor.


        Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde uygulama serasında öğrencilerin toprağa ektiği tohumlar ürün vermeye başladı.

        Okul Müdürü Burak Nemutlu, "Ocak ayında okul serasına ekimini yaptığımız yeşillik tohumlarımız büyümeye başladı. 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz yeşil soğan ve rokaları toplama başladılar. Öğrencilerimiz öğretmenleri gözetiminde hem eğlendiler hem de üretimin her aşamasını yaparak yaşayarak öğrendiler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

