        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Ağın Belediye Başkanı Çakar gençlerle iftar programında buluştu

        Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, gençlerle iftarda bir araya geldi.

        Giriş: 11.03.2026 - 12:20
        Ağın Belediye Başkanı Çakar gençlerle iftar programında buluştu

        Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, gençlerle iftarda bir araya geldi.


        Ağın Belediye Oteli Lokalinde düzenlenen programa, Çakar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, AK Parti İlçe Başkanı Vedat Pasinli, Ağın İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can ve gençler katıldı.


        Çakar, "İftar sofraları, gençliğin dinamizmiyle birleştiğinde, gelenekle geleceğin aynı kasede buluştuğu bir gönül köprüsüne dönüşür. Bu sofrada gönlümüz doydu, ruhumuz gençleşti, samimiyet ve tevazu ile birlik ve beraberlik halkası oluştu." dedi.

        Adsız ise ramazanın bereketini ve kardeşlik iklimini aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.




