Elazığ'da yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 UBV 51 plakalı otomobil, Cip köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Karşı şeride geçip savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.