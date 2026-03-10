Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Keban'da yangın tatbikatı yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulunda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

        Giriş: 10.03.2026 - 14:53
        Keban İlçe Fevzi Çakmak İlkokulunda yapılan tatbikatta, itfaiye ekiplerince öğretmen ve öğrencilere yangın söndürme ve tahliye hakkında teknik bilgiler verildi.

        Daha sonra okul bahçesinde yangına nasıl müdahale edileceği gösterildi.

