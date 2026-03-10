Keban'da yangın tatbikatı yapıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulunda yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Keban İlçe Fevzi Çakmak İlkokulunda yapılan tatbikatta, itfaiye ekiplerince öğretmen ve öğrencilere yangın söndürme ve tahliye hakkında teknik bilgiler verildi. Daha sonra okul bahçesinde yangına nasıl müdahale edileceği gösterildi.

