Keban Kaymakamı Akbulut'a veda yemeği

ELAZIĞ (AA) - Denizli'nin Çivril Kaymakamlığına atanan Keban Kaymakamı Hasan Akbulut onuruna veda yemeği düzenlendi.
Keban Belediyesi tarafından düzenlenen programa, Ağın Kaymakamı Burak Yılmaz, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Keban Cumhuriyet Başsavcısı Semih Gök ile kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Kaymakam Akbulut, yemekte yaptığı konuşmada, ilçede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki kişi geldiğimiz Keban'dan üç kişi ayrılıyoruz. Keban'da görevli olduğum süre içinde vatandaşımıza hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Benden sonra gelecek çalışma arkadaşlarım da ilçenin daha iyi yerlere gelmesi için şüphesiz ki emek vereceklerdir. Keban'ın hayatımda hep ayrı bir yeri olacaktır. Herkese çok teşekkür ediyorum, yeni görev yerinde de kapım her daim herkese açık." dedi.