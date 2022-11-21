Elazığ'da kablo hırsızlığı yapan zanlı suçüstü yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kablo hırsızlığına yönelik operasyonda bir zanlı suçüstü yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişlik Mahallesi'nde bir kişiyi topraklama kablolarını kestiği sırada suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında, 1 gram metamfetemin, el feneri, pense, karga burnu ve alyan anahtar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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