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Elazığ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutlar için kura çekildi

AA

Elazığ'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde yapılacak konutlar için kura çekildi

ELAZIĞ (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Elazığ'da yapılacak 1831 konut için kura çekimine başlandı.

Vali Ömer Toraman, Fırat Üniversitesi Spor Salonunda kura çekimi amacıyla düzenlenen törende, projenin ülkenin büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.

Konutların hayırlı olmasını dileyen Toraman, şöyle konuştu:

"Proje, uygun ödeme şartları, vatandaşlarımızın talepleri ve beklentilerine uygun mahalleler oluşturarak modern şehircilik ilkelerine uygun mekanlarda barınmalarını sağlıyor. İl genelinde 1831 konutun kurası çekilecek. Böylece 2002 yılından bugüne kadar TOKİ tarafından sosyal konut olarak ilimizde inşa edilecek olan konut sayısı 6 bin 138'e ulaşacak."

Toraman, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında, merkezde 600, ilçelerden Kovancılar'da 214, Karakoçan'da 188, Palu'da 282, Keban'da 88, Ağın'da 120, Baskil'de 80, Arıcak'ta 75, Alacakaya'da 75, beldelerden Yurtbaşı 79 ve Erimli'de 30 konut yapılacak.

Programa, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kura çekimi yarın da devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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