Baskil Kaymakam Kundakçı'dan Öğretmenler Günü mesajı

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kaymakam Kundakçı, mesajında, geleceğin teminatı olan çocukları, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bireyler olarak yetiştiren mesleğin mensubu olan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.



Ülkenin her köşesinde yorulmadan çalışan öğretmenlerin her birinin birer kahraman olduğunu kaydeden Kundakçı, şunları kaydetti:



"Öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Kaymakamlık olarak eğitime yapılacak her yatırımın ve sağlanan her desteğin, milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyor, tüm imkanlarımızla öğretmen ve öğrencilerimize daha iyi koşullarda olması için çalışıyoruz. Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."



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