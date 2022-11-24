Keban'da kan bağış kampanyası

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ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay tarafından başlatılan "Kan Bağışı Hayat kurtarır" kampanyası kapsamında Keban ilçesinde vatandaşlar kan bağışında bulundu.



Kampanya kapsamında 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında mobil kan bağışı otobüsünde vatandaşlar kan bağışı yaptı.



Kızılay Kan Merkezi Müdürü Volkan Karaca, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "En güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu, kanlarını özgürce hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan insanlara teşekkür ediyoruz." dedi.



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