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Savaş mağduru Ahıska Türkü kadınlar Türkiye'de meslek öğreniyor

AA

Savaş mağduru Ahıska Türkü kadınlar Türkiye'de meslek öğreniyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen ve Elazığ'daki konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü kadınlar, kurulan atölyelerde mesleki eğitim görüyor.

Dışişleri Bakanlığının girişimleriyle Ukrayna'dan tahliye edilen Ahıska Türkleri, Elazığ Valiliği koordinesinde yerleştirildikleri Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nde devletin sunduğu imkanlarla huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürüyor.

Konaklama merkezinde tüm ihtiyaçları giderilen Ahıska Türkleri, çeşitli sosyal imkanlardan da istifade ediyor.

Bu imkanlardan biri de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kadınlara yönelik düzenlenen mesleki kurslar.

Ahıska Türkü kadınlardan 500'ü, haftanın 5 günü giyim teknolojileri, halı dokuma ve kuaförlük kursunda eğitim alıyor.

Bu eğitimlerle meslek öğrenip sertifika almaya hak kazanacak kadınlar, çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

- "Bütün imkanları bizim için seferber ettiler"

Kursiyerlerden 4 çocuk annesi Fatma Mirseliyeva, AA muhabirine, Türkiye'nin kendilerini savaşın içinden çıkarıp huzura kavuşturduğunu söyledi.

Burada sıcak bir yuvada olduklarını, her ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Mirseliyeva, "Allah razı olsun devletimizden, bizleri bombaların içinden kurtarıp getirdiler. Ukrayna'dayken bombaların sesiyle uyanıyorduk, buraya geldik ezan sesiyle uyandık. Allah binlerce kez razı olsun. Bu ezan sesi dinmesin, bayrağımız her zaman dalgalansın." ifadelerini kullandı.

Burada mutlu olduklarını belirten Mirseliyeva, düzenlenen kurslara katıldıklarını kaydetti.

Mirseliyeva, "Bütün imkanları bizim için seferber ettiler. Dikiş, nakış kursuna katıldım. Daha önce de dikiş nakış işiyle uğraşıyordum. Burada kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Aileme katkıda bulunmaya çalışıyorum." diye konuştu.

- "Kurs sayesinde meslek sahibi olacağım"

5 çocuk annesi Azize Çağalova da kendilerine bu imkanları sağlayan herkese teşekkür etti.

Çağalova, şunları söyledi:

"Bize çok güzel imkanlar sunuyorlar. Dikiş kursuna geliyorum. Bu kurs sayesinde inşallah meslek sahibi olacağım. Aileme katkıda bulunmak istiyorum. Her şey güzel gidiyor. Hocalarımız bizimle çok güzel ilgileniyor. Allah razı olsun. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Allah'ın izniyle daha güzel günler göreceğimize inanıyoruz."

- "Yaşadığımız kötü günleri unutmaya çalışıyoruz"

Halı dokuma kursuna katılan 2 çocuk annesi Saniye İbrahimova ise kendilerine sahip çıkan Türkiye'ye minnet duyduklarını ifade etti.

Kendilerine çok yardımcı olunduğunu, çok güzel kurslar düzenlendiğini anlatan İbrahimova, "Halı kursuna geliyorum. Çok memnunum. Buraya gelince kendimi ferahlamış hissediyorum. Yaşadığımız kötü günleri unutmaya çalışıyoruz. Bu benim için çok güzel bir meslek olacak." dedi.

Kuaförlük kursuna katılan Sevda Halilova da moda ve kuaförlüğe hep ilgisinin olduğunu belirterek, bu kursun kendisi için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Kuaförlüğü meslek olarak seçmek istediğini dile getiren Halilova, "Burada olunca o savaş psikolojisinden de uzaklaşıyorum. Hayallerime adım adım yaklaşıyorum. Aileme de katkıda bulunabileceğim." şeklinde konuştu

Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Şenay Kılıç da amaçlarının Ahıska Türkü kadınları meslek sahibi yapmak olduğunu aktardı.

Kılıç, "Burada makine, dikiş bilgisi öğreniyorlar. Öğrendikleri bilgiler sayesinde kendilerini çalışacakları ortamlarda gösterebilecekler. Savaş psikolojisiyle geldikleri için burası onlar için hem ferahlama ortamı oluyor hem de onların mesleki eğitimlerine katkıda bulunmuş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Eğitimlerini tamamlayanlara belge veriliyor"

Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezi Yönetici Yardımcısı Sedat Şeflek ise mayıs ayından bu yana gelen Ahıska Türklerine yönelik devletin ciddi çalışmalar yürüttüğüne işaret etti.

Bunlardan birinin de meslek edindirme kursları olduğunu ifade eden Şeflek, şunları kaydetti:

"Giyim teknolojileri, halı dokuma ve kuaförlük gibi mesleki kurslarımızda kadınlara eğitim veriyoruz. Ahıska Türklerini Türkiye'deki yaşamlarına alıştırabilmek ve onları geliştirerek iş imkanlarından faydalanmalarını sağlamak için bu kursları düzenliyoruz. Kurslardan 500 kişi faydalanıyor. Eğitimlerini tamamlayanlara belge veriliyor. Çeşitli iş kollarında çalışmaları sağlanacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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