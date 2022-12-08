Türk Kızılay öğrencilere afete hazırlık eğitimi verdi

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ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde öğrencilere Türk Kızılay tarafından afete hazırlık eğitimi verildi.

Türk Kızılay Baskil Temsilciliğinin organizasyonuyla afete hazırlık ve afet yönetimi eğitimi üç okulda öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Türk Kızılay Baskil Temsilcisi Ramazan Kaplan, bölgenin deprem kuşağında yer almasından dolayı öğrencilerin afete hazırlıklı olması ve afet sonrası neler yapabileceklerini öğrenmesi için çalışmanın yapıldığını söyledi.



Öğrencilere bölgenin olası afetleri hakkında bilgiler verildiğini kaydeden Kaplan, "Olası afetlere hazır olmak her daim can kaybını önler. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.





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