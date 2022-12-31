Elazığ Valisi Toraman, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Ömer Toraman, yılbaşında görevi başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Toraman, yılbaşı tedbirleri kapsamında Hankendi jandarma yol uygulama noktasında görev yapan ekipleri ziyaret etti, personelin yeni yılını kutladı.

Daha sonra kent merkezinde görev yapan polislerle bir araya gelen Toraman, yeni yılını kutladığı polis ekiplerine çorba ikramında bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Toraman, İçişleri Bakanlığının yılbaşı gecesinin huzur ve emniyet içinde geçirilmesi için gönderdiği genelge doğrultusunda tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Toraman, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu ikinci yüzyılı malumunuz 'Türkiye Yüzyılı' ilan etti. Türkiye kaydetmiş olduğu gelişmelerle bugün ulaştığı nokta itibarıyla hakikaten dünyada hem uluslararası ilişkilerde ve dünya siyasetine yön veren, etki eden güçlü bir ülke olarak bu ikinci yüzyılda bu etkinliğini daha da artırarak devam ettirecek. Bunun için çok çalışıyoruz. Daha da çalışacağız." diye konuştu.

Vali Toraman'a, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren eşlik etti.

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