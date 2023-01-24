Elazığ'da 2020 depreminin izleri devletin imkanlarıyla silindi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen 3 yılda, vatandaşların ihtiyacını karşılamak için yapılan binlerce modern konutla adeta yeni bir kent inşa edildi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ'da 37 ve Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bakanlıklar ve valilik koordinasyonunda tüm paydaş kurumlar devletin yardım elini depremzedelere uzattı.

Türkiye'nin birçok ilinden bölgeye sevk edilen yüzlerce arama kurtarma ekibinin çalışması sonucu göçük altında kalan 45 kişi kurtarıldı, depremzedelere yardım etmek amacıyla başta devletin ilgili kurumları olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşan 7 bini aşkın personel görevlendirildi.

Kentte yaraların sarılması için bütün olanaklarını seferber eden devlet, vatandaşlara çadır, battaniye, giyim, kira ve taşınma yardımı, konteyner, eşya, küçükbaş ve büyükbaş hayvan, hayvanlar için yem, hayvan barınak çadırları gibi birçok kalemde yardım ulaştırdı.

Binlerce konutun ağır hasar gördüğü kentte, vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından afet, kentsel dönüşüm ve sosyal konut kapsamında yapımı planlanan 24 bin 963 konuttan 21 bin 140'ı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Afet konutları kapsamında kent merkezinde 18 bin 214, ilçelerden Palu'da 222, Baskil'de 275, Kovancılar'da 303, Karakoçan'da 174, Maden'de 122, Sivrice'de 305 konutun yapımı planlanarak, çalışmalar sonucunda yüzde 90'ının hak sahiplerine teslimatı yapıldı.

Kırsal kesimde evleri depremden etkilenen depremzedeler için de inşasına başlanan 3 bin 207 çelik konstrüksiyon köy evinden 2 bin 253'ü tamamlandı.

- 27 okul tamamlanarak hizmete açıldı

24 Ocak depremi ve sonrasında yaşanan artçılar nedeniyle hasar gördüğü için 23 okul yıkıldı. Yıkılan ve boşaltılan okulların yerine Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde İl ve Devlet Yatırım Programı ile hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan 27 okul tamamlanarak hizmete açıldı.

Geçen yılın yatırım programında Milli Eğitim Bakanlığı Afet Risklerini Azaltma Projesi kapsamında toplam 58 okul yapım işi onaylandı, ihale süreçlerine başlandı.

Ayrıca, deprem sonrasında teknik incelemeler sonucu 33 okulda güçlendirme ve onarım çalışması yapıldı.

- 53 yeni cami ibadete açıldı

Başlatılan yeniden imar çalışmaları kapsamında, ağır hasar gördüğü için yıkılan camilerin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin yardımıyla yapımı tamamlanan 42 cami ibadete açıldı, 19 camide inşaat çalışmaları, 9 cami için de ihale süreci sürüyor. Orta ve hafif hasar gören 11 camide ise güçlendirme ve onarım çalışması yapıldı.

TOKİ tarafından da 4'ü kentsel dönüşüm alanlarında ve 7'si rezerv alanlarda olmak üzere vatandaşların ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla toplam 11 cami hizmete sunuldu.

Kentin birçok mahallesinde, cadde ve sokağında hasar gördüğü için yıkılan yüzlerce eski yapının yerine yapılan modern konutlarla çehresi değişen Elazığ'da depremin izleri silinerek adeta yeni bir şehir inşa edildi.

Bugüne kadar ilgili bakanlıklar nezdinde Elazığ'a 821 milyon lirayı aşkın ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Vali Ömer Toraman, AA muhabirine, depremde hayatını kaybeden 41 canın acısını hala yüreklerinde hissettiklerini, depremin 3. yıl dönümünde onları rahmetle andıklarını söyledi.

Kentte büyük hasara neden olan depremin yaralarını devlet eliyle sarmayı başardıklarını aktaran Toraman, kentin yeniden ihyası için merkezde, ilçelerde ve köylerde son 3 yılda yürütülen çalışmalarla depremin bıraktığı izlerin bir bir silindiğini belirtti.

Depreminin ardından devlet ve milletin seferber olduğunu, bütün vatandaşlara destek sağlandığını kaydeden Toraman, şöyle konuştu:

"Afet sonrası arama, kurtarma ve ilk yardım faaliyetleri büyük bir başarıyla icra edildi. Bu başarıda şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ ile birebir yakından ilgilenmesi ve bakanlarımızın doğrudan mahallinde meseleleri sevk ve idare etmelerinin büyük bir payı oldu. Bu noktada özellikle Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza bütün Elazığlı hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Barınma meselelerinin çözümünde de süratle inisiyatif alınmış, çok kısa sürede çadır kentler ve bunun müteakibinde geçici barınma merkezleri inşa edildi. Tabii esas olan yıkılan ya da ağır hasar alan konutların yıkılması ve bunların tekrar inşası faaliyetiydi."

Depremzedeler için Elazığ'ın muhtelif yerlerinde modern ve depreme dayanıklı yeni yaşam alanları oluşturulduğunu, kentin dört bir yanında yükselen yeni konutlarla eski ve güvensiz yapı stokunun bertaraf edildiğini aktaran Toraman, şöyle devam etti:

"Elazığ'da çok büyük bir hamle çok kısa sürede hayata geçirildi. Şu ana kadar Elazığ genelinde 21 binin üzerinde vatandaşımıza konutlarını teslim ettik. Kalanların inşası sürüyor. Onlar da tamamlandıkça vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Bu kadar çok konutun kısa sürede inşa edilmesi Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve milletinin büyüklüğünü işaret ediyor, bu yüzden devletimiz ve milletimizle gurur duyuyoruz. 24 Ocak depreminden sonra ülkemizde farklı büyüklüklerde yeni depremler ve afetler meydana geldi. Elazığ depreminde olduğu gibi diğer bütün afetlerde devletimiz vatandaşımızın yanında oldu. Artık Türkiye'de bir afet olduğunda hiçbir zaman 'devlet nerede' yakınmasını duymadık çok şükür."

- "Yeni konutlarla artık vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde"

Yeni inşa edilen konutlarda vatandaşları yeni bir hayata başladığını aktaran Toraman, yeni yapı stoklarının deprem ve diğer afetlere karşı yüksek güvenlik sağladığına dikkati çekti.

Vali Toraman, sözlerini, "Geçtiğimiz günlerde yine Sivrice merkezli 4,9 şiddetinde bir deprem oldu, çok şükür hiçbir hasar almadı konutlarımız. Burada yapı stokunun günün şartlarına, tekniğine uygun hale gelmesinin büyük katkısı olduğunu görüyoruz. Kentsel dönüşüm ve rezerv alanlarda inşa edilen yeni konutlarda artık vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde. Olası depremlere karşı herhangi bir endişe taşımadan hayatlarını sürdürecek." diye tamamladı.

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