Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan, 24 Ocak Elazığ depremi dolayısıyla mesaj

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 24 Ocak 20020'de meydana gelen Elazığ depremi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kundakçı, mesajında, depremin olduğu gece, devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik ettiklerini belirtti.
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin tüm kurumlarının deprem gecesinde seferberlik ruhuyla, Elazığlılar ve Malatyalıların yanına koştu. Depremin hemen ardından devletimiz varlığını Elazığ'da anında hissettirmiş ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan çalışmaların çok büyük bir bölümü tamamlanmıştır." ifadelerini kullanan Kundakçı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.