Elazığ'da deprem nedeniyle tüm kamu ve özel sağlık tesisleri teyakkuza geçirildi

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ELAZIĞ (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Elazığ'daki tüm kamu ve özel sağlık tesisleri teyakkuza geçirildi.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki tüm kamu ve özel sağlık tesislerindeki acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin artırıldığını, tüm sağlık personelinin görev alanlarına çağrıldığını belirtti.

Deprem nedeniyle 109'u il dışından olmak üzere 396 kişinin hastanelere başvurduğu bilgisini veren Polat, şunları kaydetti:

"Bu başvuruların çoğunu korku, panik, yüksekten atlama sonucu oluşan yaralanmalar oluşturmaktadır. Bu hastalardan 298’i taburcu edilmiş olup, diğer hastalarımızın tedavisi devam etmektedir. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ikinci depremde 2 vatandaşımız göçük altında kalarak vefat etmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Valilik koordinasyonu ile depremden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'a 22'si uzman doktor olmak üzere toplam 115 personel, 23 ambulans, 2 UMKE aracı, 3 UMKE lojistik aracı, 2 sahra hastanesi, çeşitli tıbbi sarf malzeme ve ilaç sevki yapılmıştır. Bununla birlikte Malatya'daki hastanelere gıda ve yemek yardımı yapıldı, yapılmaya devam edilmektedir. Depremden etkilenen illerimize Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde gerekli destekler verilmektedir."

Polat, Malatya'dan ambulanslarla taşınan acil müdahale gereksinimi olan 36 hastanın Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi ve özel hastanelere yatışının yapıldığını anlatarak, ilin sağlık altyapısının güçlü olmasının, sağlık hizmetinin sunulmasında ellerini oldukça güçlendirdiğini belirtti.

Özellikle 2018'de ilde hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin sismik izolatör sistemine sahip olmasının, deprem anında bile kesintisiz sağlık hizmetinin sunulmasına imkan sağladığına işaret eden Polat, personelin ve hastaların kendilerini güvende hissetmelerinin, sağlık hizmetinin sunulmasında önemli rol oynadığını anlattı.

Polat, bunun da şehir hastanelerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "İlimizde mevcut tüm hastanelerin fedakarca çalışan yönetici ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Ülkemizde bir daha böyle acı olayların yaşanmamasını temenni ederim. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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