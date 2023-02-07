Elazığ'da deprem nedeniyle tüm kamu ve özel sağlık tesisleri teyakkuza geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da deprem nedeniyle tüm kamu ve özel sağlık tesisleri teyakkuza geçirildi

AA

Elazığ'da deprem nedeniyle tüm kamu ve özel sağlık tesisleri teyakkuza geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Elazığ'daki tüm kamu ve özel sağlık tesisleri teyakkuza geçirildi.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için kentteki tüm kamu ve özel sağlık tesislerindeki acil servis, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinin artırıldığını, tüm sağlık personelinin görev alanlarına çağrıldığını belirtti.

Deprem nedeniyle 109'u il dışından olmak üzere 396 kişinin hastanelere başvurduğu bilgisini veren Polat, şunları kaydetti:

"Bu başvuruların çoğunu korku, panik, yüksekten atlama sonucu oluşan yaralanmalar oluşturmaktadır. Bu hastalardan 298’i taburcu edilmiş olup, diğer hastalarımızın tedavisi devam etmektedir. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen ikinci depremde 2 vatandaşımız göçük altında kalarak vefat etmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Valilik koordinasyonu ile depremden etkilenen Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'a 22'si uzman doktor olmak üzere toplam 115 personel, 23 ambulans, 2 UMKE aracı, 3 UMKE lojistik aracı, 2 sahra hastanesi, çeşitli tıbbi sarf malzeme ve ilaç sevki yapılmıştır. Bununla birlikte Malatya'daki hastanelere gıda ve yemek yardımı yapıldı, yapılmaya devam edilmektedir. Depremden etkilenen illerimize Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde gerekli destekler verilmektedir."

Polat, Malatya'dan ambulanslarla taşınan acil müdahale gereksinimi olan 36 hastanın Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi ve özel hastanelere yatışının yapıldığını anlatarak, ilin sağlık altyapısının güçlü olmasının, sağlık hizmetinin sunulmasında ellerini oldukça güçlendirdiğini belirtti.

Özellikle 2018'de ilde hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin sismik izolatör sistemine sahip olmasının, deprem anında bile kesintisiz sağlık hizmetinin sunulmasına imkan sağladığına işaret eden Polat, personelin ve hastaların kendilerini güvende hissetmelerinin, sağlık hizmetinin sunulmasında önemli rol oynadığını anlattı.

Polat, bunun da şehir hastanelerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "İlimizde mevcut tüm hastanelerin fedakarca çalışan yönetici ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Ülkemizde bir daha böyle acı olayların yaşanmamasını temenni ederim. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da depremden 40 saat sonra 12 yaşındaki Aysima kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremden 40 saat sonra 12 yaşındaki ...
Elazığ'dan giden ekipler Malatya'da baba ve kızı ile yeğeni 32 saat sonra kurtardı
YEREL HABERLER Elazığ'dan giden ekipler Malatya'da baba ve kızı ile ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ&#039;TA 7.7 VE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM; 5 BÖLGE SALLANDI, ÇOK SAYIDA İLDE YIKIM VAR (30)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ'TA 7.7 VE 7.6 ...
KAHRAMANMARAŞ'TA 7.7 VE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM; 5 BÖLGE SALLANDI, ÇOK SAYIDA İLDE YIKIM VAR (30)
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ'TA 7.7 VE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM; 5 ...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (30)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
(Görüntülü) POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (28)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (26)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA YIKILAN BİNADA YAPILAN KURTARMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA İŞ MAKİNASI DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ.
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA YIKILAN BİNADA YAPILAN ...
(Görüntülü)DEPREM SONRASINDA BİR BİNA BÖYLE ÇÖKTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREM SONRASINDA BİR BİNA BÖYLE ÇÖKTÜ
(Görüntülü)ELAZIĞ&#039;DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELAZIĞ'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ...
(Görüntülü)ENKAZ ALTINDA KALAN BİR POLİS VE BİR VATANDAŞ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ENKAZ ALTINDA KALAN BİR POLİS VE BİR ...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (13)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
(Görüntülü)ELAZIĞ&#039;DA BOŞALTILAN 6 KATLI BİNA, ELBİSTAN&#039;DAKİ 7.6&#039;LIK DEPREMDE YIKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELAZIĞ'DA BOŞALTILAN 6 KATLI BİNA, ...
Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina çöktü
YEREL HABERLER Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 ...
Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Elazığ'da 352 köye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Elazığ'da 352 köye ulaşım sağlanamıyor
Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA BİR DEPODAN 100 BİN TL&#039;LİK HIRSIZLIK KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA BİR DEPODAN 100 BİN ...
Elazığ'da bir depodan 100 bin TL'lik hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Elazığ'da bir depodan 100 bin TL'lik hırsızlık ...
Elazığ'da okullara kar tatili
YEREL HABERLER Elazığ'da okullara kar tatili
Elazığ ve Bingöl'de 566 köye ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Elazığ ve Bingöl'de 566 köye ulaşım sağlanamıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.