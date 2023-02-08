Malatya'da 84 yaşındaki kadın, 61 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı

ELAZIĞ (AA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 84 yaşındaki Fatma Sultan Çetinkaya, depremden 61 saat sonra enkazdan yaralı çıkarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarına, Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Battalgazi Üçbağlar Mahallesi Lale Sokak'ta çöken binanın enkazından 84 yaşındaki Fatma Sultan Çetinkaya'ya ulaşıldı.
Enkaz altından 61 saat sonra yaralı olarak çıkarılan Çetinkaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.