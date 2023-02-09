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Elazığ'da gönüllü öğretmenler depremzedeler için ekmek ve çorba pişiriyor

AA

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da meslek liseleri bünyesinde yer alan fırın ve mutfak atölyelerinde gönüllü öğretmenler ve okul personeli gece gündüz vardiya yaparak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki depremzedeler için ekmek yapıyor, çorba hazırlıyor.

Elazığ'da gönüllü öğretmenler depremzedeler için ekmek ve çorba pişiriyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da meslek liseleri bünyesinde yer alan fırın ve mutfak atölyelerinde gönüllü öğretmenler ve okul personeli gece gündüz vardiya yaparak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki depremzedeler için ekmek yapıyor, çorba hazırlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığınca taşımalı, okul öncesi ve pansiyonlu okullarda okuyan öğrenciler için hayata geçirilen ücretsiz yemek projesi kapsamında kentteki meslek liselerinde kurulan fırın ve mutfak atölyelerinin imkanlarını Malatya'daki depremzedelerin günlük taze ekmek ve sıcak çorba ihtiyacının karşılanması için seferber etti.

Bu kapsamda gönüllü 200 öğretmen ve görevliler tarafından günün 24 saati kesintisiz üretilen 40 bin ekmek ve 40 bin kişilik çorba, Elazığ Valiliği koordinesinde Malatya'daki depremzedelere ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan, bölgedeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu mağduriyetleri gidermek için Milli Eğitim camiası olarak da bütün imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

"Hep birlikte üretme ve bu ürettiklerimizi depremzedelerle paylaşma, birlik ve beraberlik içerisinde olma zamanı. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla sahadayız, gece gündüz üretim yapılıyor." ifadelerini kullanan Yiğit, depremlerin Elazığ'da da güçlü bir şekilde hissedildiğini belirtti.

İlk depremin hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla kentteki okulları, pansiyonları ve misafirhanelerin kapılarını depremzedelere açtıklarını kaydeden Yiğit, depremzedelere barınma desteğinin yanı sıra öğretmen ve velilerin de desteğiyle ayni ve nakdi yardımlarda da bulunduklarını aktardı.

Yiğit, şöyle devam etti:

"Okullarımızda 11 bin vatandaşımızı misafir ettik, onların bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Yardımlar noktasında yıkımın daha çok olduğu komşumuz Malatya'ya ağırlık verdik. Daha fazla sayıda depremzedenin ekmek ve çorba ihtiyacını karşılayabilmek için meslek liselerimizdeki gıda üretim bandımızı 24 saatte 3 vardiya usulüne çıkardık."

Meslek liselerinde ürettikleri ekmek ve çorbayı günde 3 öğün sıcak bir şekilde depremzedelere ulaştırmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Yiğit, "Battaniye, ısıtıcı, hijyen ürünleri, kuru bakliyat, su gibi malzemeleri günlük olarak gönderiyoruz. İnşallah 40 bin civarında olan ekmek ve çorba ikramlarımızı birkaç gün içerisinde 50 binin üzerine çıkaracağız, desteklerimizi daha da arttıracağız." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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